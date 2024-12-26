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Белорус сходил в магазин и был шокирован «свежайшими» овощами и фруктами

  • 26.12.2024, 10:59
Белорус сходил в магазин и был шокирован «свежайшими» овощами и фруктами

Видео вызвало неоднозначные комментарии.

Блогер сходил в магазин «Светофор» и снял видео. В ролике фигурируют испорченные апельсины, сморщенный лук, подгнившая хурма и гранаты не первой свежести. Тиктокер не указал, в каком из городов сделал это видео, пишет «Зеркало».

Некоторые зрители не поверили, что эти фрукты и овощи были в торговом зале. «Хотела бы увидеть, что этот товар действительно выложен в магазине. Показываете одни ящики, они могут и в подсобке на выброс стоять», — отметила одна из комментаторов.

Другие возмущались видом фруктов.

«Интересно, не утилизируют в надежде продать или чтобы полки пустые не были?»

Но были и те, кто защищал магазин.

«Ходите в другие магазины, если этот не устраивает! Некоторые там закупаются, потому что денег нет, вы видели цены вообще на продукты! Все считаете, что все богачи люди и не обязательно фрукты есть».

@vladis.1ove Ну что скажете по поводу «найсвежайших» фруктов ?? #светофор #фрукты #новыйгод #праздник #хурма #апельсин #обзор #новости #смешно #подарки #минск #вкусно #продукты #тренды ♬ original sound - Zamna Festival

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