Дроны атаковали военный аэродром «Балтимор» в российском Воронеже 26.12.2024, 11:02

Там находятся Су-34, которые используют для ударов КАБами.

Дроны пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в российском Воронеже. Это произошло утром 25 декабря.

Об этом сообщает ASTRA.

Утром 25 декабря российское Министерство обороны заявило, что якобы противовоздушная перехватила 59 беспилотников. При этом 26 дронов якобы уничтожили над Белгородской областью, 23 - над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем.

Как отмечает российское издание, вчера дроны пытались ударить по военному аэродрому «Балтимор» в Воронеже, над которым якобы сбили несколько дронов.

ASTRA отмечает, что обломки беспилотников якобы упали на гараж в Воронеже, в результате чего он сгорел. А в селе Новогремячье сбитый беспилотник повредил крышу жилого дома.

«Пострадавших нет, аэродром не поврежден», - пишет издание.

Военный аэродром «Балтимор» находится в Воронеже, примерно в 175 км от Украины. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34, которые россияне используют для ударов КАБами.

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