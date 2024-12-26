Путин боится подхватить смертельный вирус на публичных мероприятиях? 10 26.12.2024, 11:22

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На неформальном саммите СНГ установили специальное оборудование.

Ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы были установлены за креслами иностранных лидеров на неформальном саммите глав стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге. В своем кабинете в Кремле Владимир Путин держит такие устройства как минимум с 2016 года, пишет «Агентство. Новости».

На появление облучателей обратил внимание журналист кремлевского пула от «Коммерсанта» Андрей Колесников. Белые приборы можно заметить и на официальных кадрах с мероприятия.

В кабинете самого Путина в Кремле такой облучатель впервые был замечен в 2016 году. Похожее устройство, возможно, видно в кабинете Путина и на более свежих фотографиях на сайте Кремля.

После начала пандемии коронавируса подобные аппараты стали массово закупать московские образовательные учреждения, писал Daily Storm. При этом не все специалисты считают такие устройства эффективными. Бывший министр здравоохранения России Андрей Воробьев в 2023 году говорил, что в облучателях «нет ничего особенного»: «Лишь повышается концентрация озона, которую организм не замечает. По меньшей мере, вреда такой аппарат точно принести не может».

После начала падении коронавируса Путин соблюдал серьезные меры безопасности даже после того, как ВОЗ объявила об окончании пандемии. Например, в прошлом году брал санитайзер на мероприятия, а встречавшиеся с президентом люди должны были сидеть на карантине и сдавать ПЦР-тесты.

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