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Брестский активист стал добровольцем и воевал в Украине до 60 лет

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  • 26.12.2024, 11:40
  • 3,716
Брестский активист стал добровольцем и воевал в Украине до 60 лет

Он прошел самые горячие точки войны.

Белорусский доброволец с позывным «Бача» воевал в Украине почти до 60 лет. Ранее он прошел войну в Афганистане. Нигде ранен не был. Об истории «Бачи», который уехал из Беларуси после выборов 2020-го под угрозой репрессий, написала «Трибуна».

В Бресте мужчина работал на стройке крановщиком. После знакомства с независимыми профсоюзами начал защищать свои права. Проводил акции против «русского мира» и «союзного государства».

В конце февраля 2022-го «Бача» решил ехать в Украину, входил в белорусскую роту при «Азове», после — в батальон «Волат» полка Калиновского. Воевал более двух лет, был в Бахмуте. В своем подразделении пытался поддерживать дисциплину, призывал говорить по-белорусски. Он убежден, что необходим «более строгий и старательный» отсев добровольцев: «Надо не за количеством бежать, а за качеством».

После 26 месяцев службы, в 60 лет, «Бача» ушел в отставку, поскольку в Вооруженных силах Украины не заключают контракты с иностранцами в таком возрасте. А в тылу, как предлагали, служить не захотел, к тому же возникли проблемы со здоровьем — вернулся в Польшу, «подался на беженство».

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