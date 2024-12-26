Из общежития в Витебске эвакуировали 78 человек 2 26.12.2024, 11:44

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В МЧС назвали причину.

26 декабря в 7:35 спасатели МЧС эвакуировали 78 человек из общежития Витебского государственного технологического колледжа на улице Гагарина. Причиной эвакуации стал пожар в одной из комнат на втором этаже.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что в комнате горят постельные принадлежности. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Как сообщили в МЧС, эвакуация проводилась из соседних комнат, а также с верхних этажей. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

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