ВСУ взяли в плен египтянина, воевавшего за РФ

ВСУ взяли в плен египтянина, воевавшего за РФ3
- 26.12.2024, 11:56
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Во время штурма оккупантов на Торецком направлении.
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на Торецком направлении взяли в плен гражданина Египта, воевавшего на стороне российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
«Ежедневные штурмы оккупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с «вагнеровцами». Не сумев прорваться к нам малыми группами, враг начал увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Но единственное, что от этого изменилось - количество потерь. И недавний штурм - яркий тому пример. Пользуясь туманной погодой, группа оккупантов сумела пробраться к нашим позициям, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр», - говорится в сообщении.
Защитники вплотную уничтожили часть группы. Одному рашисту удалось упасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро выкурили оттуда гранатами и впоследствии ликвидировали.
Другая часть группы оккупантов убегала, пряталась и притворялась убитым.
«И только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцами пришлось объяснять все жестами», - добавили там.