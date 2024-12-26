Белорусы смогут увидеть редкую Луну в канун Нового года 3 26.12.2024, 11:57

иллюстративное фото

Однако при определенных условиях.

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года.

На 31 декабря выпадет так называемая лишняя, «пятая» фаза Луны. Речь идет про новолуние, когда Луна обращена к Земле неосвещенной стороной. По этой причине она окажется невидимой.

Вооруженным глазом новолуние невозможно будет увидеть.

Увидеть кусочек Луны можно, только если в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час

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