Белорусы смогут увидеть редкую Луну в канун Нового года

Белорусы смогут увидеть редкую Луну в канун Нового года3
- 26.12.2024, 11:57
Однако при определенных условиях.
Белорусы и все жители планеты смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года.
На 31 декабря выпадет так называемая лишняя, «пятая» фаза Луны. Речь идет про новолуние, когда Луна обращена к Земле неосвещенной стороной. По этой причине она окажется невидимой.
Вооруженным глазом новолуние невозможно будет увидеть.
Увидеть кусочек Луны можно, только если в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час