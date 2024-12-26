СМИ: Над «Орешником» работал центр, похоронивший амбиции РФ в космосе 2 26.12.2024, 12:01

2,524

«Луна-25»

Проект «Луна-25» стал крупным космическим провалом РФ.

Анализ обломков российской баллистической ракеты «Орешник», которой оккупанты ударили по Днепру 21 ноября, показал, что некоторые ее детали были произведены еще в 2017 году. Помимо этого выяснилось, что в работе над ее созданием принимал участие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина», который ранее отличился провальным космическим проектом «Луна-25», сообщает Defense Express.

В издании напомнили, что «НПЦАП» занимается разработкой систем управления для баллистических ракет, ракетоносителей, космических разгонных блоков и космических аппаратов. Одним из наиболее известных проектов, в котором участвовало предприятие, стала станция для исследования Луны «Луна-25», которая 19 августа 2023 года разбилась о спутник Земли.

Этот проект тянулся с 1997 года, подчеркнули журналисты. Из-за этого РФ проиграла лунные гонки другим странам, включая Индию, которая успешно высадила на Луне свою автоматическую станцию «Чандраян-3» 23 августа.

Интересно то, что в «Роскосмосе» причиной аварии «Луны-25» назвали неисправность блока измерения угловых скоростей «БИУС-Л», за который отвечал «НПЦАП», добавили в издании.

Изначально в «Луну-25» планировали вместо «БИУС-Л» установить прибор «БИБ», но сделать его в РФ не смогли из-за санкций. Из-за этого россияне также не смогли приобрести готовый прибор Astrix от Airbus, подчеркнули журналисты.

В издании отметили, что «БИБ» должен был весить 1,5 кг, а вес системы «БИУС-Л» от «НПЦАП» составил 10 кг. Помимо этого потребовалось 18 месяцев на доработку прибора.

По словам издания, именно «НПЦАП» разработал систему управления для «Орешника» и поставил некоторые другие детали для ракеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com