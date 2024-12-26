Белорусские школьники начали «парить» уже в начальных классах

Белорусские школьники начали «парить» уже в начальных классах15
- 26.12.2024, 12:05
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Статистика по вейпам ужасает.
Белорусские дети начинают вейпить уже до четвертого класса. Об этом рассказала представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Пронина на госТВ.
Она отметила, что 17 лет изучает потребление табака и новых продуктов – кальянов, электронных сигарет и так далее.
За последнее время опросили 12 тыс. детей по всей стране. Статистика по вейпам ужасает.
«5% детей курят электронные сигареты, 15% – это дети с 7–9-х классов – курят электронные сигареты. То есть представьте, в три раза больше вейпят, чем курят обычные сигареты. И это дети с 7-го класса. В 9-м классе курит каждый пятый. <…> Девчонки курят столько же, сколько и мальчики. В процентном отношении даже больше», – рассказала Пронина.