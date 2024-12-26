Белорусские школьники начали «парить» уже в начальных классах 15 26.12.2024, 12:05

3,122

иллюстративное фото

Статистика по вейпам ужасает.

Белорусские дети начинают вейпить уже до четвертого класса. Об этом рассказала представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Пронина на госТВ.

Она отметила, что 17 лет изучает потребление табака и новых продуктов – кальянов, электронных сигарет и так далее.

За последнее время опросили 12 тыс. детей по всей стране. Статистика по вейпам ужасает.

«5% детей курят электронные сигареты, 15% – это дети с 7–9-х классов – курят электронные сигареты. То есть представьте, в три раза больше вейпят, чем курят обычные сигареты. И это дети с 7-го класса. В 9-м классе курит каждый пятый. <…> Девчонки курят столько же, сколько и мальчики. В процентном отношении даже больше», – рассказала Пронина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com