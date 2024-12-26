Баку ответит

Баку ответит7
- Александр Коваленко
- 26.12.2024, 12:07
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Россия приняла самое кощунственное решение.
На данный момент наиболее детальные видео с борта пассажирского самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса J28243 Баку – Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау.
На видео запечатлена ситуация в салоне самолета, уже после инцидента. Люди снимают изнутри внешние повреждения самолета, подтверждающие то, что получены они были в воздушном пространстве, при перелете из России в Казахстан, то есть – над Чечней.
Так же мы можем видеть раненных пассажиров, истекающих кровью от полученных повреждений, что явно указывает на сквозные пробития обшивки самолета.
Последние кадры – это детальная фиксация полученных самолетом повреждений, что позволяет с еще большей уверенностью утверждать о том, что по пассажирскому борту отработала ЗУР малого либо среднего радиуса действия. По всей видимости, все же, это был ЗРПК «Панцирь-С1» и российская сторона, осознав, что нанесла удар по пассажирскому самолету, приняла самое кощунственное решение – перенаправить самолет не на один из своих аэродромов, а в Казахстан.
Почему было принято такое решение? Исключительно мое мнение – в надежде, что самолет не долетит до Актау и разобьется вдребезги, максимально скрывая тем самым следы от очередного российского военного преступления.
Кстати, сейчас российские говорящие головы пытаются интегрировать в информационное пространство нарратив, что в самолет врезался украинский ударный дрон, дабы полностью свалить вину на Украину. Вот только запечатленные не единожды повреждения говорят именно о ракете, а не о дроне, столкновение с которым для самолета сразу бы завершилось катастрофой.
Интересно, в каком теперь будет русле проведено расследование и насколько непредвзято, с учетом нынешнего уровня отношений между Азербайджаном и Россией. Ведь в этой ситуации и злить Россию в Баку не захотят, но и проглотить эту трагедию будет унизительным, что сразу же скажется на региональных позициях Азербайджана.
Александр Коваленко, «Телеграм»