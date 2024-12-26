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Как празднуют Новый год в разных странах

  • 26.12.2024, 12:09
Как празднуют Новый год в разных странах

В Австрии, например, на Новый год принято плавить олово.

Новый год – поистине международный праздник, отмечаемый по всему миру. Хотя и этот период всюду всегда сопровождается весельем, в каждой из стран есть свои особенности и необычные традиции для празднования.

Заглянем за кулисы традиционного проведения новогодней ночи в других странах и разберемся, чем там отличается празднование от привычного в Беларуси. А ведь Новый год везде встречают по-своему.

Как встречают Новый год в Чехии

В Чехии в новогоднюю ночь принято пить шампанское и закусывать приготовленными закусками – «хлебичками». В полночь по телевизору звучит государственный гимн, который становится сигналом – пора на улицу и смотреть праздничный фейерверк.

Как жители Словакии празднуют Новый год

В Словакии на Новый год появилась новая традиция – бегать по мостам в Братиславе. Это соревнование считается своего рода мини-марафоном (длина трассы около 10 тысяч метров), в рамках которого участники переходят туда – назад по мостам через Дунай в северной и южной части столицы.

Празднование Нового года в Австрии

В Австрии на Новый год принято плавить олово и дарить талисманы в виде маленьких поросят или другие фигурки, обычно изготавливаемые из шоколада или марципана. В новогоднюю ночь небо освещают фейерверки. В последние минуты старого года радио и телевидение транслируют вальс Штрауса "На прекрасном голубом Дунае" – австрийцы встречают Новый год, танцуя.

Как испанцы встречают Новый год

В Испании на Новый год смотрят телевидение, чтобы не пропустить бой курантов главных часов Мадрида на площади Пуэрта-дель-Соль. Всего часы делают 12 ударов, и во время каждого из ударов каждый испанец должен съесть одну виноградинку – тогда они точно будут счастливы. В магазинах перед Новым годом даже продают специальные наборы с заранее подсчитанным количеством ягод винограда.

Как проводят новогоднюю ночь в Греции

В Греции на Новый год не принято взрывать петарды и пускать фейерверки. Греки сидят дома и играют в карты или другие игры. Существует всеобщее поверье: победитель будет счастлив весь год. Для проигравших есть утешение – ему повезет в любви.

Как встречают Новый год в Швеции

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке – сливки, собаке – сахарную косточку, ослику – морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, а улицы ярко освещены.

Какое празднование Нового года в Германии

Во время новогодних курантов все немцы поднимаются на стулья, чтобы с последним ударом с радостными криками и поздравлениями «впрыгнуть» в Новый год. Этой ночью немцы не сидят дома – в первые минуты нового года они выходят на улицы, чтобы продолжить празднование в пабах и ресторанах. А одно из самых фантастических торжеств проходит в Берлине – на два километра растягивается толпа из танцующих людей.

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