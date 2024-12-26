Концы в воду 4 Сергей Ауслендер

26.12.2024, 12:14

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А ведь выглядит все довольно просто, если посмотреть на картинку.

Самолет терпит бедствие рядом с городом Грозный. В Грозном (жёлтый кружок) есть аэропорт, куда, по логике, надо сажать терпящий бедствие лайнер.

Предположим, по какой-то причине Грозный принять борт не может. Хотя, полоса свободна, погода нормальная, но предположим.

Тогда логично отправить терпящий бедствие борт в ближайший аэропорт, это – Нальчик. Еще есть Владикавказ и Махачкала. Но его отправляют в Актау, в другую страну, через море. Хотя Махачкала как раз почти по дороге, но втрое ближе. Зачем?

Ответ же на поверхности: чтобы концы в воду. Чего тут непонятного?

Сергей Ауслендер, Telegram

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