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Рождественский «сюрприз» для водителей: за проезд по МКАД хотят брать деньги

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  • 26.12.2024, 12:27
  • 3,098
Рождественский «сюрприз» для водителей: за проезд по МКАД хотят брать деньги

Стало известно, какие еще дороги в Беларуси могут включить в список платных.

Совет министров Беларуси выложил официальную концепцию развития системы платных дорог в стране. В состав платных автомобильных дорог правительство предложило включить как минимум восемь новых участков, в том числе, первую и вторую кольцевые автомобильные дороги вокруг столицы (МКАД).

Согласно правительственному постановлению № 991, опубликованному 25 декабря на Национальном правовом интернет-портале, расширение сети платных дорог в Беларуси предусмотрено Национальной стратегией устойчивого развития до 2030 года. Необходимость этого власти обосновали дальнейшей интеграцией Беларуси в мировую экономику, а также планируемым увеличением объемов экспорта и будущим расширением географии стран-партнеров.

Среди главных целей развития системы платных дорог в Беларуси правительство назвало увеличение поступлений в республиканский дорожный фонд от платы за проезд транспортных средств по платным дорогам. Дополнительные средства предлагается направить на поддержание в «нормативном состоянии» дорожного покрытия и на развитие платных автомобильных дорог.

Платные дороги появились в Беларуси в 2013 году, когда была запущена электронная система сбора платы за проезд BelToll. На данный момент общая протяженность платных дорог в стране составляет 1787 км (почти половина из них — 806 км — находится в Минской области. Если предложенная правительством концепция будет реализована, протяженность платных дорог в Беларуси к 2030 году вырастет до 2,1 тыс. км.

Проведя анализ интенсивности движения транспортных средств в 2021 году, Совмин определил восемь «наиболее перспективных» участков, которые предложили включить в систему платных дорог являются:

Р-53 Слобода – Новосады,

М-3 Минск – Витебск,

Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,

Р-58 Минск – Калачи – Мядель,

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска,

М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута),

М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин,

кольцевая дорога вокруг Минска.

Правительство дало Министерству транспорта и коммуникаций месяц на утверждение плана конкретных мероприятий по реализации данной концепции в 2025 году и поручило «обеспечить координацию работы» всех ведомств.

Напомним, за проезд по платным дорогам в системе BelToll в Беларуси платят:

грузовые транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 т;

легковые авто с массой до 3,5 т, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза.

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