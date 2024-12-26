В Беларуси изменили правила выплаты пособий на детей 1 26.12.2024, 12:33

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Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Совмин скорректировал правила назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Основные нововведения заработают с 1 января 2025 года. Постановление об этом опубликовано на pravo.by, заметил сайт office life.

Основные нововведения коснутся пособий по беременности и родам. Так, из расчета больничного исключат периоды ухода за ребенком младше трех лет. Это произойдет, если отпуск по уходу за ним прервется из-за ликвидации работодателя. По словам представителей Минтруда, из-за этого увеличится размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Изменятся и правила расчета размера пособий для людей, работающих по гражданско-правовым договорам. Например, размер пособия будут считать на основании сведений персонифицированного учета из размера среднедневного вознаграждения, отраженного до месяца возникновения права на пособие.

Также с 1 января в полной семье, если одного из родителей признают ограниченно дееспособным или он не сможет выполнять свои родительские обязанности по болезни, пособие на детей сможет получить другой родитель без изменения места выплаты.

Кроме этого, с нового года комиссии по назначению пособий смогут запрашивать больше документов для принятия решений по назначению пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Постановление также конкретизирует документы, по которым дети, рожденные вне брака, будут учитываться в семье матери. Так, они учитываются там, если соглашением о детях, соглашением о содержании несовершеннолетних детей либо по судебному постановлению не будет установлено иное.

Также корректировки коснулись порядка приостановления самостоятельной деятельности для ухода за детьми до трех лет. Например, адвокаты смогут сделать паузу в работе по решению территориальной коллегии адвокатов.

При этом что касается индивидуальных предпринимателей и ремесленников, а также людей из сферы агроэкотуризма, то для них порядок приостановления и возобновления деятельности не меняется.

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