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Москва старается это скрыть

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  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 26.12.2024, 12:32
  • 6,742
Москва старается это скрыть
Виталий Портников

Первая «тысяча» отправилась в Крым.

Журналисты проекта «Крым.Реалии» обнародовали базу данных идентифицированных крымчан, которые погибли в войне России против Украины. Все мы понимаем, что это те данные, которые удалось собрать, — на самом деле количество погибших может быть заметно большим, ведь Москва старается скрыть цифры своих потерь.

Но поражает не только сама цифра — ясно, что такую статистику можно сегодня обнародовать по каждому российскому региону, по каждой оккупированной территории. Важным является и то, что крымчане оказались не только участниками агрессивной войны, но и жертвами оккупации.

В 2014 году Россия пришла в Крым с лозунгами «защиты» местного населения от украинского Майдана, от стремления его участников разорвать связи с деградирующей империей. Жителям региона обещали безопасность и мирное будущее, а в результате превратили бывшую «всесоюзную здравницу» во всероссийский плацдарм нападения на Украину. И теперь над крымскими пляжами летают обломки ракет, а жители полуострова гибнут в рядах захватнической армии, сражаясь с собственными соотечественниками. Для них — в отличие от всех прочих россиян — это действительно братоубийственная война.

Сейчас многие начинают понимать, что деоккупация территорий — не такая уж простая задача для украинской армии и государства, что рассчитывать на быстрое восстановление территориальной целостности Украины не стоит. Но это — констатация фактов, связанная с поиском путей выживания самого Украинского государства в условиях, когда главной задачей Кремля остается его демонтаж.

Для жителей Крыма и других оккупированных территорий Украины продолжение оккупации — это судьба. Это новая мобилизация для участия в агрессивных войнах — кто знает, какие еще цели перед своей армией завтра поставит Владимир Путин? Это продолжение милитаризации Крыма и сохранение за полуостровом функции «плацдарма» для нападений — причем отнюдь не только на Украину. Это продолжающаяся изоляция и деградация: вместе с Россией будет деградировать и Крым. А его жителям — даже если предположить, что со временем территориальная целостность Украины будет восстановлена — десятилетия такой жизни будет не так просто компенсировать.

Но вот только тысячи жителей Крыма, не вернувшиеся с войны российских оккупантов, так никогда не узнают, какие перемены произойдут. Их судьба останется скорбным напоминанием о том, что любая оккупация — это не лозунги и обещания, а прежде всего изломанные человеческие судьбы.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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