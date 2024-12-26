закрыть
26 декабря 2024, четверг, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Кремль потерял уникальный корабль для военной логистики РФ

  • 26.12.2024, 12:36
  • 4,060
Forbes: Кремль потерял уникальный корабль для военной логистики РФ

Это повлияет на всю судостроительную отрасль.

Возле берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Этот инцидент будет означать для Кремля потерю уникального корабля, задействованного в военной логистике РФ. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании «Оборонлогистика», а также повлияет на судостроительную отрасль РФ. Также особым преимуществом транспортного средства было наличие накатных рамп и вертикальные краны для загрузки.

«Именно судно «Урса Майор» поддерживало российский гарнизон в Сирии, а затем оказалось под угрозой из-за падения старого режима в этой стране. Однако, как сообщают, само судно выполняло другую задачу», - пишет Акс.

Журналист отмечает, что корабль вышел из Санкт-Петербурга в дальневосточный город Владивосток 16 декабря вместе вспомогательным российским кораблем «Спарта» и корветом российского флота «Сообразительный».

Один из фрегатов Королевского флота Великобритании наблюдал проход судна в Средиземное море, как и патрульный корабль португальских ВВС. Что больше всего бросается в глаза сразу, так это груз корабля. Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола были основным грузом, который перевозило судно «Урса Майор».

«Громоздкие краны, возможно, сделали судно перегруженным, и это потенциально могло стать причиной катастрофы», — считает Акс.

«Вместе с судном на дно ушли краны, предназначенные для Владивостокского терминала, и люксовые люки для ледоколов, Задачей «Урса Майор» на Дальнем Востоке было выполнение государственных задач по «развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути», которые сейчас, очевидно, сорваны», - процитировало издание россиского блогера.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох