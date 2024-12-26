Forbes: Кремль потерял уникальный корабль для военной логистики РФ 26.12.2024, 12:36

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Это повлияет на всю судостроительную отрасль.

Возле берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Этот инцидент будет означать для Кремля потерю уникального корабля, задействованного в военной логистике РФ. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании «Оборонлогистика», а также повлияет на судостроительную отрасль РФ. Также особым преимуществом транспортного средства было наличие накатных рамп и вертикальные краны для загрузки.

«Именно судно «Урса Майор» поддерживало российский гарнизон в Сирии, а затем оказалось под угрозой из-за падения старого режима в этой стране. Однако, как сообщают, само судно выполняло другую задачу», - пишет Акс.

Журналист отмечает, что корабль вышел из Санкт-Петербурга в дальневосточный город Владивосток 16 декабря вместе вспомогательным российским кораблем «Спарта» и корветом российского флота «Сообразительный».

Один из фрегатов Королевского флота Великобритании наблюдал проход судна в Средиземное море, как и патрульный корабль португальских ВВС. Что больше всего бросается в глаза сразу, так это груз корабля. Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола были основным грузом, который перевозило судно «Урса Майор».

«Громоздкие краны, возможно, сделали судно перегруженным, и это потенциально могло стать причиной катастрофы», — считает Акс.

«Вместе с судном на дно ушли краны, предназначенные для Владивостокского терминала, и люксовые люки для ледоколов, Задачей «Урса Майор» на Дальнем Востоке было выполнение государственных задач по «развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути», которые сейчас, очевидно, сорваны», - процитировало издание россиского блогера.

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