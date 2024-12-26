Белорусов лишили одной из налоговых льгот
- 26.12.2024, 12:42
- 1,980
Кого это затрагивает?
В Беларуси в 2025 году отменят льготу по подоходному налогу на доходы, которые физлица получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций. Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс.
Сейчас эти доходы освобождают от подоходного сбора. При этом по купленным с 1 января 2014 года акциям есть условие, чтобы не платить налог при их продаже: человек должен владеть ими непрерывно не меньше трех лет (это прописано в пункте 35 статьи 208 Налогового кодекса).
Как пояснял ранее первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, основная причина отмены этой льготы в том, что «заметного эффекта для инвестиций не отмечается, так как средства по факту не реинвестируются, а распределяются в пользу физлиц в повышенных размерах». По его словам, это новшество не затрагивает интересы госорганизаций, поскольку они в обязательном порядке распределяют часть прибыли.
Напомним, в 2025 году введут и другие налоговые новшества. К примеру, будет повышение ставок сборов, которые установлены в рублях. Это среди прочего имущественные налоги — на землю, недвижимость, транспорт.