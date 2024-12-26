ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России
- 26.12.2024, 12:46
- 1,594
Стали известны детали по удару по объекту ВПК в Ростовской области.
Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Как отмечается, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
СтратКом ВСУ отмечает, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет. Этими ракетами оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в частности больницы, жилые дома и электростанции.
«Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины», - говорится в сообщении.