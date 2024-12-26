закрыть
26 декабря 2024, четверг, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились ранее неизвестные кадры падения режима Чаушеску

2
  • 26.12.2024, 13:10
  • 1,042
Появились ранее неизвестные кадры падения режима Чаушеску

35 лет назад в Румынии расстреляли диктатора и его жену.

Венгерский архив Fortepan опубликовал неизвестные ранее снимки румынской революции, свергнувшей диктатора Чаушеску.

События, положившие конец коммунистической диктатуре в Румынии, начались 35 лет назад в Тимишоаре, с требованием народа освободить из-под стражи одного из диссидентов. Революция закончилась отстранением Николае Чаушеску от власти и казнью его и его жены, пишет «Радыё Свабода».

Первые столкновения произошли 16 декабря, хотя общая политическая ситуация накануне не предвещала быстрого начала напряженности. Вскоре отдельные стычки переросли в полноценные уличные драки.Когда в декабре 1989 года министр обороны Василе Миля отказался стрелять по мирным демонстрантам в Тимишоаре, диктатор страны Николае Чаушеску приказал генерал-лейтенанту Виктору Стенкулеску , и тот, не колеблясь, применил оружие против людей — пострадавших, по официальным данным. , было около тысячи человек.

А через восемь дней Станкулеску назначил трибунал, которому понадобилось пару часов, чтобы приговорить Чаушеску к смертной казни. Станкулеску лично отобрал троих солдат, которые привели приговор в исполнение. Николая и его жену Елену Чаушеску , повлиявших на многие решения в стране, расстреляли у стены солдатского туалета.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох