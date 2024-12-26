Появились ранее неизвестные кадры падения режима Чаушеску

Появились ранее неизвестные кадры падения режима Чаушеску2
- 26.12.2024, 13:10
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35 лет назад в Румынии расстреляли диктатора и его жену.
Венгерский архив Fortepan опубликовал неизвестные ранее снимки румынской революции, свергнувшей диктатора Чаушеску.
События, положившие конец коммунистической диктатуре в Румынии, начались 35 лет назад в Тимишоаре, с требованием народа освободить из-под стражи одного из диссидентов. Революция закончилась отстранением Николае Чаушеску от власти и казнью его и его жены, пишет «Радыё Свабода».
Первые столкновения произошли 16 декабря, хотя общая политическая ситуация накануне не предвещала быстрого начала напряженности. Вскоре отдельные стычки переросли в полноценные уличные драки.Когда в декабре 1989 года министр обороны Василе Миля отказался стрелять по мирным демонстрантам в Тимишоаре, диктатор страны Николае Чаушеску приказал генерал-лейтенанту Виктору Стенкулеску , и тот, не колеблясь, применил оружие против людей — пострадавших, по официальным данным. , было около тысячи человек.
А через восемь дней Станкулеску назначил трибунал, которому понадобилось пару часов, чтобы приговорить Чаушеску к смертной казни. Станкулеску лично отобрал троих солдат, которые привели приговор в исполнение. Николая и его жену Елену Чаушеску , повлиявших на многие решения в стране, расстреляли у стены солдатского туалета.