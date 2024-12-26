Появились ранее неизвестные кадры падения режима Чаушеску 2 26.12.2024, 13:10

1,042

35 лет назад в Румынии расстреляли диктатора и его жену.

Венгерский архив Fortepan опубликовал неизвестные ранее снимки румынской революции, свергнувшей диктатора Чаушеску.

События, положившие конец коммунистической диктатуре в Румынии, начались 35 лет назад в Тимишоаре, с требованием народа освободить из-под стражи одного из диссидентов. Революция закончилась отстранением Николае Чаушеску от власти и казнью его и его жены, пишет «Радыё Свабода».

Первые столкновения произошли 16 декабря, хотя общая политическая ситуация накануне не предвещала быстрого начала напряженности. Вскоре отдельные стычки переросли в полноценные уличные драки.Когда в декабре 1989 года министр обороны Василе Миля отказался стрелять по мирным демонстрантам в Тимишоаре, диктатор страны Николае Чаушеску приказал генерал-лейтенанту Виктору Стенкулеску , и тот, не колеблясь, применил оружие против людей — пострадавших, по официальным данным. , было около тысячи человек.

А через восемь дней Станкулеску назначил трибунал, которому понадобилось пару часов, чтобы приговорить Чаушеску к смертной казни. Станкулеску лично отобрал троих солдат, которые привели приговор в исполнение. Николая и его жену Елену Чаушеску , повлиявших на многие решения в стране, расстреляли у стены солдатского туалета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com