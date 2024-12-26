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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Беларуси

  • 26.12.2024, 13:17
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Беларуси

Обещают дожди и гололедицу.

В пятницу, 27 декабря, в Беларуси местами ожидаются небольшие дожди. Синоптики предупреждают о тумане в отдельных районах и гололедице на дорогах.

В ночные часы температура воздуха составит от -1 до +5 градусов, в дневные часы — 1-6 тепла.

В субботу осадки (дождь и мокрый снег) прогнозируются почти по всей стране. В течение суток будет от 0 до +6 градусов. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся.

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