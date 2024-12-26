Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Беларуси
- 26.12.2024, 13:17
Обещают дожди и гололедицу.
В пятницу, 27 декабря, в Беларуси местами ожидаются небольшие дожди. Синоптики предупреждают о тумане в отдельных районах и гололедице на дорогах.
В ночные часы температура воздуха составит от -1 до +5 градусов, в дневные часы — 1-6 тепла.
В субботу осадки (дождь и мокрый снег) прогнозируются почти по всей стране. В течение суток будет от 0 до +6 градусов. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся.