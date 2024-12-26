Чем же живут россияне? 3 Александр Шульга

26.12.2024, 13:24

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Александр Шульга

Об аморальном большинстве.

Одним из главных вопросов, который задают в попытках понять, как долго может Кремль продолжать российско-украинскую войну, таков: а насколько россияне идеологически вовлечены в нее?

Простыми словами: сколько из них воюет или готово воевать за деньги, а для скольких все же первична идея, какой процент из них действительно верят в «нацистов в Киеве»? Неужели большинство?

Это некорректные вопросы.

Прививка от идеологии

Российское руководство за 25 лет не создало и даже не воссоздало идеологию для россиян. В лучшем случае — нарезало винегрет из разных идей и идеологем, происходящих из разных периодов российской истории. Эдакий самодержавный православный коммунистический капитализм — и Красно Солнышко наверху. В зависимости от момента Путин и его пропагандисты то выпячивают свою истовую православность, то готовы поцеловать и Коран, то выказывают почтение к славному советскому прошлому (правда, без неуютного аскетизма той эпохи), то обнаруживают желание идти в ногу со временем по части технологического прогресса, а то пугаются западных технологических продуктов вроде Youtube, WhatsApp и прочих Viber. Бывает, что все это звучит одновременно в одном выступлении или одном политическом ток-шоу и нищета идеологического промискуитета в России безобразно обнажается.

Действительно хорошим тестом на наличие (отсутствие) в РФ идеологии было начало полномасштабного нападения на Украину в 2022 году и затягивание войны на неопределенное время. Быстро выяснилось, что просто так граждане воевать не хотят, мобилизация сильно ударила по репутации власти, и тогда россиян стали покупать — и все дороже: выплаты за подписание контракта выросли в разы! Да и производство вооружений не поддерживается никакой идеологемой — только повышением зарплат.

Тогда чем же живут россияне? Что за этим корыстолюбием? В России за эти 25 лет окончательно сформировался более опасный, чем любая военная идеология, феномен — опасный и для нее самой, и для ее соседей: феномен аморального большинства.

Идеология может устареть, а может потерять культурную гегемонию в битве с другими идеологиями. Аморальное большинство всегда мимикрирует под принятие идеологии. Оно — прививка от идеологии, будь то коммунизм, либеральная демократия или чучхе. Но одновременно оно и прививка от большего, универсального — от эмпатии. Говорят об отсутствии у россиян чувства ответственности, но это лишь производная от фундаментального явления — есть и другие общества, в которых чувство ответственности отсутствуют.

Симулякр Украины

Российское население в его отношении к войне в Украине делится на четыре группы: z-патриоты, либерально-демократически настроенные граждане, аполитичное (сравнительно) большинство и «сообщники» (войну не нужно было начинать, но…). Подобное деление лишний раз подтверждает мысль, что россияне поддерживают войну не из идеологических соображений — можно расшифровать взгляды перечисленных групп: есть ее ярые противники, их меньшинство, есть люди, для которых войны практически не существует, они сосредоточены на житейских проблемах, есть те, кто не хочет отвечать за последствия войны или переживает за «престиж родины»; что касается зет-общественности, то она очень неоднородна, и заметная ее часть идеологически не согласна с властью. Итак, говорить об идеологической поддержке этой войны большинством россиян некорректно.

Просто аморальное большинство готово поддержать любой симулякр, даже наспех сконструированный, который предлагает ему субъект власти. К примеру, аморальное большинство без лишних вопросов готово согласиться с подменой реальных украинцев абстрактными бандеровцами, гуманность к которым проявлять не стоит. Это удобно. Не менее удобно считать, что есть украинцы, которые почти что русские, «один народ», но все-таки младшие братья. Согласно этому симулякру, охотно принятому аморальным большинством, младших братьев значительно больше, чем бандеровцев.

В этой связи особенно интересны данные общероссийского социологического исследования Института конфликтологии и анализа России (ИКАР). Респондентам были предложены открытые вопросы, в ответе на один из них нужно было назвать главные черты украинцев, и наиболее частыми определениями россиян были: «жадный», «лживый» и «обманутый». В этих ответах упомянутый выше симулякр разделения украинцев очевиден: есть объекты для агрессии — и есть объекты для разъяснений.

Респондентов также просили отправить воображаемую телеграмму простому украинцу. Всего 3% опрошенных выбрали написать слово «простите». А самыми распространенными текстами «телеграмм» были: «Мы хотим мира, давайте жить мирно», «Держитесь, все будет хорошо», а также «Мы одна нация, братские народы, вам лучше с Россией». Около четверти россиян в своих телеграммах призвали бы народ Украины перестать оказывать сопротивление и не доверять своей власти, ведь Россия пришла его освободить. Еще около четверти опрошенных не знали, что написать украинцам, или не видели в этом смысла.

Что делать?

Открытая ненависть без причинения прямого вреда — удел идеологии. В России ее заменяет аморальное большинство. Оно мимикрирует под принятие того, что борьба украинских граждан против российской оккупационной армии — это неонацизм. Готово громко соглашаться, что вся проблема в президенте Украины Владимире Зеленском — он хочет войны и ее продолжения.

Против президента Украины сейчас идет особенно активная информационно-психологическая операция: Кремль использует все возможные методы от манипуляции материалами западных СМИ и цитирования «полезных идиотов» до прямого подкупа или размещения платных материалов. Но операция эта направлена в первую очередь на избранного президента США Дональда Трампа и его окружение, во вторую — на «большие» страны ЕС, в третью — на дестабилизацию украинского общества и ни в какую очередь — на российское аморальное большинство: нет смысла тратить ресурсы и на эту аудиторию, она заранее согласна.

Многие комментаторы апеллируют к данным релевантных исследований, ссылаются на собственные наблюдения и констатируют отсутствие у россиян массовой агрессии по отношении к украинцам, обнаруживают таковую только в отношении «бандеровцев» и на этой основе делают оптимистические прогнозы: достаточно ухода в той или иной форме со сцены Владимира Путина и откроется перспектива урегулирования отношений России и Украины, раз уж идеология войны не проникла в сознание большинства россиян.

Но проблема-то в том, что ни для будущей России, ни для ее соседей, прежде всего Украины, отсутствие идеологии не является позитивным фактором. Скорее наоборот. Пластичность и способность к мимикрии аморального большинства являются инвариантными чертами российской политической традиции и создают огромную вероятность воссоздания авторитарных режимов — снова и снова.

Причины появления и бытования аморального большинства укоренены в российском общественном сознании намного глубже любых идеологий. Можно с уверенностью утверждать, что аморальное большинство — не продукт путинской эпохи. Скорее, Владимир Путин его продукт и уж точно — его бенефициар.

Так что для возвращения РФ в цивилизованные рамки потребуется намного больше усилий, чем кажется: нужны намного более радикальные перемены в идеологических аппаратах государства, нужно намного больше времени, чтобы превзойти феномен аморального большинства.

Но эти усилия прилагать некому, а перемен придется ждать долго — время исчисляется поколениями, а не десятилетиями.

Александр Шульга, The Moscow Times

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