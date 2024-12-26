Defense Express: Самолет над Грозным сбили так же, как украинский лайнер в Иране 26.12.2024, 14:01

Российские операторы ПВО знали, что в воздухе находится гражданский самолет.

Пассажирский Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившийся под Актау (Казахстан), очевидно был подбит российским «Панцирем», который работал в автоматическом режиме, пишет Defense Express.

Сразу после появления первых фото и видео с места катастрофы пассажирского самолета, совершавшего рейс Баку-Грозный, стало понятно, что версия о катастрофе из-за стаи птиц - чушь. На кадрах видны характерные следы от обломков зенитной ракеты на хвостовой части самолета.

В тот день российская ПВО отражала атаку дронов над Грозным. Россияне задействовали ЗРГК «Панцирь». Впрочем, опытные операторы не могли перепутать дрон, легкомоторный самолет и большой авиалайнер с размахом крыльев около 30 метров на радарах. Но российские операторы это сделали. Издание утверждает, что «Панцирь» мог сработать автоматически.

В 2020 году россияне хвастались, что «Панцири» имеют особое новшество - полностью автоматический режим. По словам разработчиков, комплекс имеет «признаки искусственного интеллекта» и сможет сбивать цели без участия человека

В Минобороны РФ хвастались, что «искусственный интеллект» сбивает цели значительно эффективнее, чем с привлечением оператора. На самом деле он работает по довольно простому алгоритму - сбить все что в зоне досягаемости без селекции целей.

Несмотря на то, что любой гражданский самолет сигнализирует о том, что он гражданский - в РФ это игнорируют. Такие автоматические режимы работы существуют как в отдельных средствах ПВО, так и реализуются через системы единого управления, когда одна система автоматически управляет сразу несколькими ЗРК, работающими без вмешательства оператора.

Автоматический режим работы также есть у ЗРК «Тор». Очевидно, именно из этого комплекса в автоматическом режиме был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 под Тегераном 8 января 2020 года.

Издание пишет, что события с азербайджанским самолетом рейса №8243 очевидно выглядят следующим образом:

в районе Грозного Embraer 190 был обстрелян из ЗРКГ «Панцирь»;

оператор комплекса, который перевел его в автоматический режим получил команду от своего командования и на всех звеньях было известно о наличии в воздушном пространстве гражданского самолета.

«То есть российские военные фактически сознательно дали разрешение на обстрел пассажирского лайнера. И в 09:35 по местному времени азербайджанский Embraer 190 подал сигнал бедствия. Учитывая имеющуюся информацию, в результате попадания у самолета была повреждена система управления и он был лишь частично управляемым», - пишет издание.

Пока нет официальной записи разговоров пилотов и российских диспетчеров, но почему-то азербайджанский самолет был вынужден лететь через Каспийское море в Казахстан. Издание прогнозирует, что россияне хотели «решить вопрос с самолетом», когда он упадет не в России, поэтому судну запретили садиться в Грозном и на аэродромах рядом.

Экипажу удалось продержать изуродованный самолет в воздухе более 400 км и дотянуть до Казахстана. Пилоты попытались спасти пассажиров. То, что 32 пассажира из 67, которые находили на борту выжили, что-то между чудом и мастерством пилотов, которые погибли, подытожило издание.

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