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Назван популярный зимний напиток, который можно пить далеко не всем

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  • 26.12.2024, 14:08
  • 2,324
Назван популярный зимний напиток, который можно пить далеко не всем
иллюстративное фото

Он богат витамином С, но есть нюанс.

Казалось бы, кому может навредить этот популярный и простой напиток, но есть люди, которым врачи не рекомендуют его пить, и вот почему. Об этом пишет ТСН.

Кому ни в коем случае нельзя употреблять чай с лимоном: список противопоказаний

При гастрите. Чай с лимоном крайне опасен, если есть заболевания желудка, поэтому гастроэнтерологи рекомендуют в период обострения гастрита пить чай с молоком, медом или травяной, однако не с лимоном.

При простудных заболеваниях. Да, этот напиток крайне полезен, потому что за счет добавления лимона богат витамин С. Однако при ОРВИ от чая с лимоном лучше отказаться, потому что витамин С относится к списку усилителей мозговой деятельности, ведь способствует активации кровообращения. Поэтому после употребления напитка может стремительно повыситься давление.

Негативное влияние на зубную эмаль. Кислота и сахар разрушают зубную эмаль, если есть проблемы с кариесом, от напитка лучше отказаться.

При глаукоме. Категорически запрещено пить чай с лимоном тем, у кого есть глаукома – повышение внутриглазного давления.

При аллергии на цитрусовые. Чай с лимоном категорически нельзя пить тем, у кого аллергия на цитрусовые. Ведь чай не понижает влияния лимонной кислоты, как и лимон не может ослабить крепкость чая. Поэтому не следует надеяться на то, что чай и лимон вместе нейтрализуют влияние друг друга на организм.

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