«Cамолет упал из-за взрыва, который произошел снаружи» 2 26.12.2024, 14:14

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Фото: Getty Images

Авиаэксперт назвал версию крушения лайнера Azerbaijan Airlines.

В Казахстане, на территории аэропорта Актау, 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» (Azerbaijan Airlines). Как утверждает эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце, самолет вероятно упал из-за взрыва, который произошел снаружи. Об этом специалист сказал в эфире Киев24.

По его словам, согласно обнародованным фото самолета, хвостовая часть воздушного судна имеет определенные повреждения, которые явно свидетельствуют о внешнем воздействии. Он акцентирует, что в этом случае не может идти речь о птицах, потому что такие «столкновения» оставляют совсем другие следы.

«То есть речь идет об определенном взрывном устройстве. Это либо зенитная ракета, либо ракета типа «воздух-воздух», либо какое-то другое взрывное устройство... Ведь мы видим, сходя с фото, металл был поврежден внутрь, а не наружу. Это свидетельствует, что взрыв произошел за пределами самолета. Но подробную информацию о причинах последствий мы узнаем после завершения хотя бы предварительного расследования», - сказал эксперт.

Он добавил, что «глушилки» могли повлиять на работу GPS, поэтому пилот был вынужден лететь к наиболее подходящему аэродрому. Также эксперт сказал, что всегда существует возможность целенаправленного захода - не исключительно, что страна-агрессор намеренно хотела уничтожить или повредить пассажирский самолет. Причина - чтобы «показать», якобы виновата Украина, которая, защищая себя, запускает беспилотники.

В то же время Долинце отмечает: согласно Международному авиационному праву, за безопасность использования воздушного пространства несет государство, которое это пространство контролирует. В такой ситуации решение - закрывать или не закрывать небо - зависит исключительно от РФ.

«Если Россия не закрыла небо, то именно она несет ответственность за все то, что происходит в ее воздушном пространства и на ее аэродромах», - сказал специалист.

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