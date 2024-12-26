закрыть
26 декабря 2024, четверг, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Cамолет упал из-за взрыва, который произошел снаружи»

2
  • 26.12.2024, 14:14
  • 2,450
«Cамолет упал из-за взрыва, который произошел снаружи»
Фото: Getty Images

Авиаэксперт назвал версию крушения лайнера Azerbaijan Airlines.

В Казахстане, на территории аэропорта Актау, 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» (Azerbaijan Airlines). Как утверждает эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце, самолет вероятно упал из-за взрыва, который произошел снаружи. Об этом специалист сказал в эфире Киев24.

По его словам, согласно обнародованным фото самолета, хвостовая часть воздушного судна имеет определенные повреждения, которые явно свидетельствуют о внешнем воздействии. Он акцентирует, что в этом случае не может идти речь о птицах, потому что такие «столкновения» оставляют совсем другие следы.

«То есть речь идет об определенном взрывном устройстве. Это либо зенитная ракета, либо ракета типа «воздух-воздух», либо какое-то другое взрывное устройство... Ведь мы видим, сходя с фото, металл был поврежден внутрь, а не наружу. Это свидетельствует, что взрыв произошел за пределами самолета. Но подробную информацию о причинах последствий мы узнаем после завершения хотя бы предварительного расследования», - сказал эксперт.

Он добавил, что «глушилки» могли повлиять на работу GPS, поэтому пилот был вынужден лететь к наиболее подходящему аэродрому. Также эксперт сказал, что всегда существует возможность целенаправленного захода - не исключительно, что страна-агрессор намеренно хотела уничтожить или повредить пассажирский самолет. Причина - чтобы «показать», якобы виновата Украина, которая, защищая себя, запускает беспилотники.

В то же время Долинце отмечает: согласно Международному авиационному праву, за безопасность использования воздушного пространства несет государство, которое это пространство контролирует. В такой ситуации решение - закрывать или не закрывать небо - зависит исключительно от РФ.

«Если Россия не закрыла небо, то именно она несет ответственность за все то, что происходит в ее воздушном пространства и на ее аэродромах», - сказал специалист.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох