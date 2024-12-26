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Новогодний дом в Вилейке, который виден из космоса, вызвал ажиотаж

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  • 26.12.2024, 14:27
  • 2,786
Новогодний дом в Вилейке, который виден из космоса, вызвал ажиотаж

Белорусы задаются вопросом, как у него хватает электричества.

Беларус показал «тот самый дом, который обсуждает весь TikTok» и спросил у пользователей, сколько, по их мнению, его хозяин платит за коммунальные услуги, пишет «Зеркало».

По словам автора видео, этот дом находится в Вилейке, он украшен гирляндами и подсветкой.

Тем временем в комментариях пользователи обсуждали больше внешний вид, чем коммуналку, мнения традиционно разделились. Многие согласились, что декор действительно красивый и сказочный:

«Красота. Кто пишет гадости — они просто завидуют, что не могут себе позволить такое».

«В основном те, кто украшает дома и окна, делают это для людей. Чтобы и прохожим было приятно. Кроты не поймут».

«Пишут, что безвкусица, а мы все взрослые идем на открытие елки ежегодно и получаем удовольствие, а тут люди в этом живут, ну не красота ли? И опять это наша Беларусь! Горжусь».

«Респект хозяевам, это сказка, сказка из детства, это так здорово, воплощение детской мечты, но как же уютно и мило!»

«Предлагаю за такую красоту, за электроэнергию за месяц не брать, ведь все прохожие любуются и настроение поднимается».

«Какая красота. Спасибо, что дарите людям новогоднюю сказку и праздничное настроение. С наступающим вас и счастья вашему дому».

Однако нашлись и те, кому пришлось не по вкусу такое праздничное оформление:

«Мне такое не нравится».

«Кто там живет? Многодетные или пенсионеры, для чего столько, выпендриться?»

Некоторые шутили, что хозяевам дома, вероятно, 13-ю зарплату выдали гирляндами.

Других интересовало то, «как у него выдерживает электричество, не вырубается».

Подняли комментаторы и вопрос стоимости такого удовольствия. Одна пользовательница рассказала, что она «одну гирлянду 25 метров на дом повесила, и елку на вечер включаю в доме, уже почувствовала скачок стоимости за электричество».

Другая ответила, что у нее на доме «50 метров висит и внутри дома в совокупности больше 300 м. Больше 180 кВт не выходит. Не считая остальной техники, которая работает и заряжается каждый день», при этом гирлянды она не отключает до 19 января ни днем, ни ночью.

@caravan_by

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♬ оригинальный звук - caravan_by

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