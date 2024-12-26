Страна побеждающего безумия Владислав Иноземцев

26.12.2024, 14:29

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Владислав Иноземцев

Конец этого непростого года принес массу материала для анализа.

Коллеги не жалеют усилий, комментируя разные слова Владимира Путина, произнесенные им на «прямой линии», и нередко приходят к малоутешительным выводам о разных диагнозах, которые должны быть поставлены российскому фюреру. Меня, однако, с недавних пор больше интересует психическое состояние не царя всея Руси, а его холопов.

Конец этого непростого года принес массу материала для анализа.

В России уже не год и не два сотни (если не тысячи) людей становятся жертвами телефонных мошенников. Последние давно перешли от банальных просьб перечислить несколько сотен рублей на номер телефона или карту якобы попавшего в беду близкого человека к намного более сложным схемам.

Чаще всего они включают в себя рассказ о подготавливаемом хищении средств у адресата телефонного звонка, с целью предотвращения которого необходимо снять с банковского счёта наличные и передать их кому-то, у кого они почему-то будут в большей сохранности. Как правило мошенники называют себя сотрудниками МВД, ФСБ или на худой конец Банка России. Вместо того, чтобы удивиться нелепости этих россказней, россияне бегут в банки и отдают нажитое неизвестным «доброжелателям».

Статистика поражает: в 2023 году было зафиксировано 434 тыс. случаев мошенничества, а раскрыто из них всего 64 тыс., и доля раскрытых преступлений снижается; максимальный документированный ущерб от «сделке» составил 146 млн рублей; жертвами стали неожиданные люди, включая профессоров ВШЭ и РЭУ им. Плеханова, бывшего первого замруководителя аппарата Госдумы и даже замгубернатора Смоленской области, ответственного за... информационную безопасность региона. По статистике, в России мошенники совершают около 20 млн пробных звонков ежедневно, и почти 2/3 граждан сталкивались с подобными случаями.

Многие годы и правоохранительные органы, и финансовые структуры борются с подобным мошенничеством, пытаясь объяснить людям либо что их средства находятся в банках в полной безопасности, либо что появление подобных мошенников требует обращения в полицию – но, судя по всему, в этой борьбе официалы проигрывают криминалу.

Особенно впечатляет, что людям, оказывается, совершенно недостаточно неприятностей, связанных с потерей сбережений. Иррациональность сознания наших соотечественников столь запредельна, что они легко идут на вторичный контакт с теми, кто похитил их средства: если те, кто единожды уже выступил в роли обманщика, звонят и обещают вернуть средства, если жертва совершит безрассудный по сути и противоправный по содержанию поступок. И люди охотно соглашаются на продолжение, говоря словами небезызвестного персонажа, увлекательной «движухи».

Нужны только особые поступки, чтобы вернуть украденное. Это взрывание петард в общественных местах, поджог банкоматов и отделений банков, подрыв полицейских автомобилей и даже нападения на военкоматы, центры предоставления госуслуг и иные госструктуры. Не могу даже представить, каким уровнем логического мышления надо обладать, чтобы выстроить причинно-следственную связь между подобными акциями и возвратом средств, но факт остаётся фактом: обманутые идиоты в последнее время вышли «на тропу войны».

СМИ посчитали, что за пару недель по всей стране совершено полсотни подобных атак, и их число растёт. По частоте проявления «альтернативной одаренности» ожидаемо лидирует Санкт-Петербург, но Москва и другие регионы пробуют не отставать. Нынешняя волна уже вторая после всплеска летом 2023 года. Все чаще для того, чтобы поступок был действительно сочтен достойным возврата украденных средств, его требуют задокументировать видеосъемкой, и люди идут на это в большинстве случаев.

Надо отдать должное полиции и спецслужбам: многие подобные правонарушения расследуются в режиме «относительного понимания» мотивов жертв (часто они не подвергаются аресту и отделываются легким испугом в виде условного наказания), но бывают случаи, когда борьба за возврат ранее отданных мошенникам денег заканчивается в сизо, как это случилось, например, с Никифоровым из Петербурга, успевшим на прошлой неделе поджечь отделения трёх местных банков.

В прессе встречаются утверждения, будто люди, идущие на подобные акции, оказываются «зомбированы» мошенниками – и столь серьезно, что даже после задержания работники правоохранительных органов не всегда могут убедить нарушителей, что их одурачили.

Да, наверное, злоумышленники применяют весьма изощрённые приёмы психологической обработки жертв – но мне все равно сложно поверить, что подобная схема могла бы массово распространиться в нормальном обществе: по крайней мере, сообщений сопоставимой частоты из европейских стран нет.

Схема вряд ли была возможна, если бы россияне не ощущали себя практически постоянно чем-то напуганными; если пропаганда и медиа не накачивали их рассказами о невиданном количестве врагов, с которыми нужно бороться практически по любому поводу; если люди не были в массе своей столь одиноки и имели привычку советоваться с родными, друзьями и коллегами до принятия важных (и необратимых) решений. Ненормальные люди не возникают массово сами по себе – их рождает ненормальное общество, где умер здравый смысл, доверие к властям и элементарная социальная солидарность.

Не только российские вожди могут считаться безумными – в обществе отклонения от поведенческих норм также весьма заметны, и может, правы то, кто считает, что каждый народ достоин той власти, какую он имеет.

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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