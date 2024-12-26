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В Беларуси вводят важные новшества по рынку труда

  • 26.12.2024, 14:34
  • 2,020
В Беларуси вводят важные новшества по рынку труда

Что меняется для работников и нанимателей в 2025 году.

В Беларуси с 1 января 2025 года введут несколько изменений по рынку труда. Об этом сообщает Фонд соцзащиты населения. Одно из них направлено на то, чтобы усилить контроль за выплатой зарплат в конвертах.

Новшество по зарплатам

С 1 января 2025 года нанимателей обяжут вносить в специальную форму отчета (она называется ПУ-3) информацию о зарплатах в конвертах. Речь о суммах, которые у организации нашли проверяющие и с них не были уплачены обязательные страховые взносы.

«Данное новшество будет применяться при представлении сведений за 2025 год», — уточняют в Фонде соцзащиты населения (ФСЗН).

Напомним, к зарплатам в конвертах применяют повышенную ставку подоходного налога — 26% (до этого года — 20%). Работники, которые получают деньги по такой схеме, могут попасть в пенсионную «ловушку».

Что еще изменится в 2025-м для нанимателей?

С 1 января также изменят сроки подачи работодателями информации по форме ПУ-3 по застрахованным работникам (за которых уплачивают взносы в ФСЗН), которые трудятся по гражданско-правовым договорам. Речь о договорах подряда.

Так, работодателям в течение пяти календарных дней надо сообщить, что они оформили договор подряда. Если по ним были выплаты, то об этом нужно уведомить соцслужбы один раз в квартал — в течение месяца после отчетного периода.

Также нанимателям нужно будет по-новому передавать данные о стаже работы тех, кто трудится по договору подряда.

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