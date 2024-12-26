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Российский танкер с газом обошел полмира, но не нашел покупателя

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  • 26.12.2024, 14:40
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Российский танкер с газом обошел полмира, но не нашел покупателя

Путешествие длилось четыре месяца.

Судно, перевозящее партию российского сжиженного природного газа, по всей видимости, выгружает топливо в хранилище на Дальнем Востоке страны. Он не нашел покупателя, готового обойти ограничения США, несмотря на четырехмесячное путешествие по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер Pioneer, перевозящий груз с российского завода Arctic LNG 2, пришвартовался рядом с плавучим хранилищем «Коряк» на Камчатке 26 декабря, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Вероятно, газ будет храниться там, пока не найдется покупатель.

Проекты Pioneer и «Коряк» попали под санкции США.

Pioneer был замечен на спутниковых снимках, когда он забирал первую партию с «Арктик СПГ 2» в начале августа - несмотря на маскировку перемещения с помощью вводящей в заблуждение информации о местоположении - но затем провел более четырех месяцев в поисках клиента. Длительное путешествие подчеркивает, как ограничения США мешают планам Москвы по расширению экспорта СПГ в три раза к 2030 году.

Хотя несколько партий с «Арктик СПГ 2», новейшего российского предприятия, были экспортированы, все они осуществлялись с использованием судов «теневого флота», и ни одна из них не пришвартовалась в иностранном порту, поскольку потенциальные покупатели опасаются ответных мер со стороны США.

«Арктик СПГ 2» был вынужден временно остановить производство в октябре из-за нехватки как покупателей, так и судов, способных перемещаться по ледяным водам объекта. Россия спешит строить ледоколы, и данные отслеживания судов указывают на то, что первый такой танкер проходит морские испытания.

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