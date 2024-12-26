В Гродненской области меняют правила пересечения границы с ЕС

В Гродненской области меняют правила пересечения границы с ЕС1
- 26.12.2024, 14:43
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Хорошая новость для белорусов.
За неделю до наступления нового года гродненские власти сделали важное заявление для тех, кто планирует пересекать границу Беларуси и ЕС.
Так, с приходом января меняется важное правило при выезде за рубеж.
На сайте Гродненского облисполкома размещено следующее сообщение:
«С 1 января 2025 года пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска на территории Гродненской области временно будет осуществляться без уплаты местного сбора».
Отметим, что в этом регионе сбор за пересечение границы действовал последние два года. Его размер – одна базовая (Br40 на момент публикации материала).
Однако чиновники предупредили, что мера лишь временная. Уже в первом квартале 2025-го местный сбор вновь вернут. Когда это случится, станет известно позже.