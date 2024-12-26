В Гродненской области меняют правила пересечения границы с ЕС 1 26.12.2024, 14:43

2,330

иллюстративное фото

Хорошая новость для белорусов.

За неделю до наступления нового года гродненские власти сделали важное заявление для тех, кто планирует пересекать границу Беларуси и ЕС.

Так, с приходом января меняется важное правило при выезде за рубеж.

На сайте Гродненского облисполкома размещено следующее сообщение:

«С 1 января 2025 года пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска на территории Гродненской области временно будет осуществляться без уплаты местного сбора».

Отметим, что в этом регионе сбор за пересечение границы действовал последние два года. Его размер – одна базовая (Br40 на момент публикации материала).

Однако чиновники предупредили, что мера лишь временная. Уже в первом квартале 2025-го местный сбор вновь вернут. Когда это случится, станет известно позже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com