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В Гродненской области меняют правила пересечения границы с ЕС

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  • 26.12.2024, 14:43
  • 2,330
В Гродненской области меняют правила пересечения границы с ЕС
иллюстративное фото

Хорошая новость для белорусов.

За неделю до наступления нового года гродненские власти сделали важное заявление для тех, кто планирует пересекать границу Беларуси и ЕС.

Так, с приходом января меняется важное правило при выезде за рубеж.

На сайте Гродненского облисполкома размещено следующее сообщение:

«С 1 января 2025 года пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска на территории Гродненской области временно будет осуществляться без уплаты местного сбора».

Отметим, что в этом регионе сбор за пересечение границы действовал последние два года. Его размер – одна базовая (Br40 на момент публикации материала).

Однако чиновники предупредили, что мера лишь временная. Уже в первом квартале 2025-го местный сбор вновь вернут. Когда это случится, станет известно позже.

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