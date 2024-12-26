закрыть
26 декабря 2024, четверг, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такого еще не было»: ВСУ готовят россиянам сюрприз под Новый год

  • 26.12.2024, 15:02
  • 1,572
«Такого еще не было»: ВСУ готовят россиянам сюрприз под Новый год

Военный эксперт раскрыл детали.

В декабре 2024 года потери российских войск в Украине могут превзойти все предыдущие месяцы, установив как месячный, так и годовой рекорд.

Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, масштабы ликвидации российских оккупантов превзойдут даже самые высокие показатели прошлых месяцев.

«В декабре 2024-го рекорду ликвидации российских оккупантов быть!» — отмечает Коваленко. Коваленко указывает, что высокая активность боевых действий, низкий уровень подготовки мобилизованных и вовлечение иностранных наемников, в том числе из Северной Кореи, стали основными факторами, увеличивающими потери России на фронте.

«Под Новый год россияне получат куда больше подарков в черных пакетах, чем в декабре 2022 и 2023 годов», — иронично добавляет эксперт, подчеркивая, что среди ликвидированных будут и северокорейские военные.

Число потерь растет

По мнению аналитиков, Россия продолжает испытывать огромные трудности с координацией войск, логистикой и поддержкой на передовой. Это вкупе с жестким сопротивлением украинских сил ведет к значительным потерям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох