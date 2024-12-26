«Такого еще не было»: ВСУ готовят россиянам сюрприз под Новый год 26.12.2024, 15:02

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Военный эксперт раскрыл детали.

В декабре 2024 года потери российских войск в Украине могут превзойти все предыдущие месяцы, установив как месячный, так и годовой рекорд.

Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, масштабы ликвидации российских оккупантов превзойдут даже самые высокие показатели прошлых месяцев.

«В декабре 2024-го рекорду ликвидации российских оккупантов быть!» — отмечает Коваленко. Коваленко указывает, что высокая активность боевых действий, низкий уровень подготовки мобилизованных и вовлечение иностранных наемников, в том числе из Северной Кореи, стали основными факторами, увеличивающими потери России на фронте.

«Под Новый год россияне получат куда больше подарков в черных пакетах, чем в декабре 2022 и 2023 годов», — иронично добавляет эксперт, подчеркивая, что среди ликвидированных будут и северокорейские военные.

Число потерь растет

По мнению аналитиков, Россия продолжает испытывать огромные трудности с координацией войск, логистикой и поддержкой на передовой. Это вкупе с жестким сопротивлением украинских сил ведет к значительным потерям.

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