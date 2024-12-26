Россияне показали, как выглядит тонущая в мазуте Анапа 7 26.12.2024, 15:11

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Жители Кубани обвиняют Кремль.

Катастрофа на Черном море продолжает усугубляться: разлив мазута затронул десятки километров береговой линии, отравив побережье и угрожая экосистеме региона.

Местные жители и предприниматели жалуются, что федеральные власти практически не реагируют на происходящее, оставляя регион с его проблемами один на один, пишет «Диалог.UA».

Мазут на пляжах и в воде

Несмотря на предпринятые меры, заражение побережья остается масштабным. По словам экспертов, на некоторых участках необходимо применять сорбенты и проводить дополнительную очистку, что потребует значительных ресурсов и времени.

Другой вариант — ждать, пока микроорганизмы переработают мазут, но это займет годы. На данный момент мазут продолжает вымываться на пляжи из мешков, в которые его собирали.

Волонтеры и местные жители сталкиваются с тем, что нефтепродукты снова попадают на песок, усиливая масштабы загрязнения. Из-за аномально теплой погоды нефтепродукты, осевшие на дно, начали всплывать и выбрасываться на берег.

Ученые предупреждают, что весной 2025 года это может привести к массовой гибели рыб, включая такие виды, как шпроты, налим и мерланг. Их численность в районе бедствия снизится на несколько лет, что ударит по рыболовной отрасли.

Местные предприниматели также предрекают катастрофу для туристического бизнеса.

«Летом туристы к нам не поедут. Кто захочет отдыхать на отравленных пляжах?» — жалуются владельцы гостиниц и ресторанов.

Местные жители критикуют федеральные и региональные власти за запоздалую реакцию на катастрофу.

Краевой режим ЧС был введен только спустя 10 дней после аварии, хотя масштабы бедствия требуют федерального уровня. Многие указывают на некомпетентность: «На строительстве трассы в Крым тысячи единиц техники. Почему их не привлекли к ликвидации сразу?» — задаются вопросом жители. Кроме того, остается неясным, кто является владельцем мазута, который стал причиной катастрофы.

До сих пор к собственнику груза не предъявлено никаких официальных претензий.

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