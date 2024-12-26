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Работникам Ганцевичского РАЙПО выдали сладкие новогодние подарки, которые вызвали лишь горечь

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  • 26.12.2024, 15:18
  • 5,034
Работникам Ганцевичского РАЙПО выдали сладкие новогодние подарки, которые вызвали лишь горечь

Это показало, как начальство «уважает» сотрудников.

Сотрудникам Ганцевичского РАЙПО выдали в качестве новогодних подарков восемь банок варенья, срок годности которого истечет в августе 2025-го, и сертификат на 27 рублей в местную кулинарию. Видео этого «подарка» опубликовано в TikTok.

Судя по подписи к ролику, такая «высокая оценка» заслуг сотрудников, в том числе проработавших на предприятии всю жизнь, создала у них вовсе не праздничное настроение, а вызвала ощущение абсурда и того что их не уважают.

В частности, в подписи сказано «спасибо за напоминание, что главная ценность сотрудников для вас – это их способность с улыбкой воспринимать любые даже абсурдные жесты».

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