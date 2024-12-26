«Время работает против Кремля» 1 26.12.2024, 15:18

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Путин хочет диалога, но Трамп не спешит.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что избранный президент США Дональд Трамп пока не имеет никакого четкого плана как в отношении страны-агрессора России, так и в вопросах войны в Украине - этот план только формируется.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации, отметил эксперт в интервью «Главреду».

«Как Майк Тайсон однажды сказал: «Любой план работает, пока ты не получишь удар в лицо». Здесь то же самое - сейчас никто не вступает в прямые переговоры с Россией, но потом США посмотрят на эту «клинику», и, если их постоянно будут «посылать», то реакция на действия РФ будет совсем другой», - отметил Загородний.

Эксперт обратил внимание, что, судя по заявлениям Трампа, он понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот. Путин явно заинтересован в диалоге, но Трамп не спешит.

«Он показывает, что время работает против Кремля. Трамп говорит Путину: мол, приезжай. Другой вопрос - куда? В Монголию? То, что США точно будут делать, и Трамп уже говорит об этом, так это экспортировать нефть. Даже если Путин предложит место для встречи, это будет выглядеть так, будто он готов на уступки. Не исключено, что Трампу будет выгодно показать свою силу в этом вопросе», - отметил Загородний.

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