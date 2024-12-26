В Минске сдают в аренду квартиру без водопровода, канализации и туалета 3 26.12.2024, 15:25

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Сколько хотят за такие условия?

В Минске много самого разнообразного жилья. И все равно на рынке недвижимости можно найти каждый раз что-то новое и удивительное. На этот раз предлагают квартиру в многоквартирном доме-бараке, в котором удобств нет никаких, пишет Blizko.by.

В объявлении предлагается в аренду квартира в 2-этажном кирпичном доме на улице Кузьмы Минина. Номер дома не называется, но на фото можно рассмотреть пятерку на адресной табличке. На всей улице Минина есть лишь пять жилых двухэтажек, и сравнение фото с панорамами подтверждает, что это действительно дом № 5.

К аренде предлагается квартира на первом этаже, общая площадь составляет 28,8 м2, жилая — 20,1, кухня — 8,6.

Очень большая по меркам панелек кухня, но не спешите радоваться. Водопровода нет, воду приходится носить ведрами. Соответственно, и туалета тоже нет.

А что есть-то?

«Есть подсобка, которую можно обустроить в качестве второй комнаты. Есть мебель, два раскладных дивана, ремонт — удовлетворительный, газовая плита, площадь 30 м2, хороший вид из окна, окна во двор, детская площадка, рядом гипермаркет и зеленая зона», — говорится в объявлении. Холодильник тоже есть (очень неприглядного вида).

Хозяин хочет сдать квартиру на длительный срок, причем «без детей, без проблем с алкоголем».

Стоимость аренды — 120 долларов в месяц + коммунальные платежи. Также хозяин требует залог, который обещает вернуть при выселении.

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