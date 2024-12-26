Foreign Affairs: Путин пожертвовал всем 26.12.2024, 15:41

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Падение режима Асада свело на нет претензии Москвы.

Россия, сосредоточившись на войне в Украине, отодвинула свои внешнеполитические интересы, в частности в Сирии, на второй план, что привело к потере влияния в этом регионе. Владимир Путин пожертвовал другими геополитическими приоритетами ради войны в Украине.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Падение режима Асада сводит на нет претензии России на роль гаранта стабильности режимов в странах-союзниках. Пока война в Украине продолжается, Россия не сможет обеспечивать безопасность за рубежом.

С самого начала участие России в Сирии было связано с Украиной. Москва воспринимала «Арабскую весну» 2010-х годов как продолжение протестов на Майдане в Киеве и «цветных революций», всколыхнувших постсоветские страны десять лет назад - все эти события Путин рассматривал как репетиции возможной попытки свержения его собственного режима.

«Отказ России от режима Асада, чтобы направить больше ресурсов на борьбу против Украины, ярко иллюстрирует, что Путин готов пожертвовать всем. Хотя Путин пытается изображать себя реалистом, он поглощен Украиной, исключая почти все другие внешнеполитические императивы», - говорится в материале.

Освещение сирийской интервенции помогло сформировать ожидания относительно «специальной военной операции» в Украине как быстрой победы «где-то далеко», быстрого повода для гордости, не требующего особых общественных жертв или привлечения непрофессиональных солдат.

Когда вторжение не стало немедленным успехом, отдаленные успехи в Сирии стали неприятным контрастом к мрачной реальности войны в Украине, пишет Баунов.

Сосредоточенность России на войне в Украине поможет Путину и россиянам в целом игнорировать неудобные вопросы по Сирии, например, что произошло с деньгами и ресурсами, которые Россия вложила в эту страну, или почему российские спецслужбы, которые сейчас фактически управляют страной, неоднократно были застигнуты врасплох: готовностью Украины сопротивляться, мятежом главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина в июне 2023 года, вторжением Украины в Курскую область, а теперь и скорым падением режима Асада.

В то же время, по мнению автора, решение Путина отдать приоритет Украине не следует путать с полным отказом России от амбиций за пределами своего ближайшего окружения. Потеря Сирии, скорее, просто повысила ставки в войне в Украине.

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