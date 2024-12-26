Новогодняя ночь в Беларуси будет аномальной
- 26.12.2024, 15:49
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Возможны дождь и мокрый снег.
В новогоднюю ночь в Беларуси будет «температурная аномалия». Столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Возможны дождь и мокрый снег. Такой предварительный прогноз озвучили синоптики. Они же предупреждают о сильном порывистом ветре, который сохранится и в первый день 2025 года (до 20 м/с).
Днем 1 января в нашей стране будет до 5 градусов тепла.
Что касается ближайших дней, то ожидается до +6 градусов, возможны дожди и мокрый снег.