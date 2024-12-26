«У Кадырова произошел ментальный приступ» 26.12.2024, 15:51

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Самолет Embraer, скорее всего, сбили из ЗРПК «Панцирь» на подлете к Грозному.

Скорее всего, из-за атак беспилотников в Чечню подтянули российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь», из которого могли сбить пассажирский самолет рейса «Баку-Грозный». Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Понятно, что это было ПВО. И много свидетельств есть», - убежден он.

Эксперт подчеркнул, что в фюзеляже самолета «большое количество отверстий», и понятно, что «птицы, мыши такие отверстия не делают». По его словам, есть множество видео изнутри самолета, которые подтверждают, что причиной катастрофы были не птицы или украинский дрон.

Отдельно Ступак отметил, что самолет подбили на подлете к городу Грозный.

«Я себе очень осторожно делаю вывод, что все же, подтянули комплексы ПВО в Чечню после поражений - несколько раз прилетали в казармы «кадыровцев» неизвестные беспилотники, - сказал эксперт. - У Кадырова, я так себе понимаю, произошел определенный информационно-медийный и ментальный приступ: «Как так, а у нас ПВО нет? Надо защищаться»... Скорее всего, это был «Панцирь». Я себе так предполагаю из того, что я видел».

По мнению Ступака, комплекс «Панцирь» могли снять с какого-то участка фронта или с другой локации на территории РФ и подтянули в Чечню.

«А теперь вопрос: а кто там сидел? Что за такие специалисты, которые не смогли разглядеть большую медленную цель, которая движется спокойно, не маневрирует? Как можно было ее спутать с какой-то ракетой или беспилотником?» - добавил Ступак.

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