В Беларуси запрещают «шоколадные яйца» из России 1 26.12.2024, 15:57

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Под запретом — два вида.

Шоколадные изделия «Котики, вперед» и «ZAZU» со светящейся игрушкой из Владивостока запретят продавать ввозить в Беларусь и продавать в стране с 27 декабря, сообщает «Госстандарт».

Сладости включили в реестр опасной продукции, поскольку они не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза. Информация «шоколадное изделие», указанная в маркировке, недостоверно характеризует продукт, у которого отсутствует отделяемая часть шоколада от общей массы изделия, зато есть недопустимые растительные масла.

«Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», – говорится в сообщении.

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