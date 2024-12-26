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Русский стыд

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  • Анна Гин
  • 26.12.2024, 16:21
  • 3,226
Русский стыд
Анна Гин

Кому ты кричишь, девочка?

Ютуб зачем-то показал мне очередное «путин, помоги» – обращение жителей Анапы вон аж к кому. Выражение «испанский стыд» больше не актуально, я считаю. Русский стыд. Гребаный русский стыд.

Двадцать первый век, экологическая катастрофа, тонны мазута разлиты по побережью, тысячи рыб погибли, сотни полуживых птиц волонтеры пытаются оттереть мочалками на автомойке. Мазут с берега коммунальщики убирают лопатами(!), складывают в мешки, мешки рвутся, мазут снова разливается. Людей не хватает, мешки остаются на ночь, их снова смывает в море.

– Такое ощущение, что мы топчемся на месте, – говорит отчаявшийся работяга. Ноги его обернуты в пакеты, которые примотаны к обуви скотчем.

Тела мертвых дельфинов показывают крупным планом.

– Помогите спасти животных! – надрывно кричит молодая активистка.

Кому ты кричишь, девочка? Кому?

Любителю «движухи», который, не поморщив ботексного лба, убил сотни тысяч людей? Автору «дуэли на орешниках»?

Я не могу понять, какой исторический момент сломал тебе логическое мышление, способность сложить буквально два звена одной цепи.

Единственное, что ты можешь кричать сейчас в камеру, обращаясь к властям, это «сдохните твари, как эти дельфины». Остальное бессмысленно.

В любой цивилизованной стране, если подобная экологическая катастрофа случается (оставим даже за скобками её причины), глава государства мчит на место. А с ним ученые, экологи, орнитологи, зоологи, техника. Причем со всего мира. Что происходит в твоей? Лопаты, мешки, автомойка.

Берите эти лопаты и идите на кремль. Лучше вилы. Несите туда трупы птиц и дельфинов, сапоги в скотче, мешки с мазутом. Крепостное право отменили, уже можно. А вы снова за свое традиционное коллективное унижение «царь-батюшка, помоги». Гребаный русский стыд.

Животных жалко.

Анна Гин, «Фейсбук»

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