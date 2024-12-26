Соболенко стесняется получать награды от режима?4
- 26.12.2024, 16:42
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Белорусская теннисистка не явилась на чествование лучших спортсменов страны.
На чествовании Национальным олимпийским комитетом в Минске лучших атлетов уходящего года не было Арины Соболенко. Первая ракетка мира прислала видеообращение, пишет БЕЛТА.
Белорусская теннисистка, которая заканчивает год первой ракеткой мира, вместе с батутисткой Виолеттой Бордиловской (серебряная призерка ОИ в Париже) победила в номинации «Лучшая спортсменка».
«Хочу поблагодарить организаторов за признание, а болельщиков — за поддержку, она чувствуется даже вдали от дома. Надеюсь приносить эмоции в ваши дома и далее», — цитирует БЕЛТА Соболенко в видеообращении.
Отметим, что Арина ничего не сообщила о награде в своих соцсетях.