На границах ЕС и Беларуси образовались экстремальные очереди 3 26.12.2024, 17:14

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Авто стоят на границе до 60 часов.

Накануне 25 декабря на границе ЕС с Беларусью образовались многокилометровые очереди.Судя по сообщениям в тематических чатах, ситуация по-прежнему остается напряженной, пишет «Немецкая волна».

По словам тех, кто едет в Беларусь через пункт пропуска «Мядининкай – Каменный Лог», прохождение границы на легковом авто занимает до 60 часов. Одному из пользователей чата понадобилось 59,5 часа, другому – более 53-х. «Стоим уже 36 часов, и еще 200 машин впереди нас. За ночь продвинулись на 300 метров», - описывает ситуацию утром 26 декабря одна из пользовательниц.

В пункте пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны - «Бенякони») ожидание въезда в Беларусь утром 26 декабря составляло более 35 часов.

Менее напряженной ситуация стала на польско-белорусской границе: по информации участников чата, очередь в пункте пропуска «Тересполь - Брест» растянулась на 30 часов. 23 декабря ожидание въезда составляло около двух суток.

Автобусы, которые следуют из Литвы и Польши в Беларусь, по информации участников чата, приходят практически по расписанию.

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