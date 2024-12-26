Азербайджанские СМИ: Ситуация очевидна 12 26.12.2024, 17:22

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Россияне хотели, чтобы подбитый ими самолет упал в Каспийское море.

Азербайджанское СМИ Caliber.Az со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что по предварительным итогам расследования было установлено, что самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете в город Грозный системой российской ПВО «Панцирь-С».

Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта.

Отметим, что согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА. В таком случае российская сторона была обязана закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чего, однако, сделано не было. Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос.

Как известно, аэропорт города Грозный не дал добро на посадку самолета. Более того, азербайджанском борту также не были даны разрешения на посадку в аэропортах в Махачкале и Минеральных Водах. Дезориентированный экипаж борта, подвергшийся обстрелу ПВО и воздействию систем РЭБ, был перенаправлен в казахстанский город Актау.

Можно предположить, что данная рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели бы погибли, а самолет затонул.

«В российских СМИ, являются целенаправленными вбросами с целью введения в заблуждение общественного мнения. Видеозаписи из салона самолета свидетельствуют о том, что два пассажира были ранены осколками. Все свидетельские показания, в том числе по поводу взрывов, которые слышали за бортом, указывают на работу ПВО», — пишет издание.

«Для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна. Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные», — сообщает Caliber.Az.

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