ГУБОПиК стрелял в машину сторонника перемен

ГУБОПиК стрелял в машину сторонника перемен1
- 26.12.2024, 17:30
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Ему пришлось оказывать медицинскую помощь.
В Бресте со стрельбой задерживали 46-летнего мужчину.
Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники ГУБОПиК и бойцы отряда спецназа «Шторм» остановили машину местного жителя, выступающего за перемены.
Мужчина якобы заперся в машине и не захотел выходить, а затем попытался скрыться через частный сектор. При этом сторонник перемен якобы наехал на одного из милиционеров.
Силовики пишут, что мужчина при задержании получил «незначительные травмы», ему пришлось оказывать медицинскую помощь.