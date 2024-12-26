ГУБОПиК стрелял в машину сторонника перемен 1 26.12.2024, 17:30

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иллюстративное фото

Ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

В Бресте со стрельбой задерживали 46-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники ГУБОПиК и бойцы отряда спецназа «Шторм» остановили машину местного жителя, выступающего за перемены.

Мужчина якобы заперся в машине и не захотел выходить, а затем попытался скрыться через частный сектор. При этом сторонник перемен якобы наехал на одного из милиционеров.

Силовики пишут, что мужчина при задержании получил «незначительные травмы», ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

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