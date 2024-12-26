Александр Молчанов: С военной точки зрения россияне творят полную дичь 26.12.2024, 17:53

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Александр Молчанов

Белорус восемь лет жизни отдал ВСУ.

Александр Молчанов — герой площади 2010-го года. Во время белорусского восстания он сорвал красно-зеленый флаг со здания КГБ и установил бело-красно-белый. Позже он был приговорен лукашенковским режимом к трем годам заключения. Освобожден в сентябре 2011-го. В 2014-м году Александр Молчанов приехал в Украину, а когда на востоке страны началась война — вступил в добровольческий батальон. В 2016-м году белорус подписал контракт с ВСУ, а спустя год был награжден медалью «За отвагу» за бои под Авдеевкой. Александр продолжил воевать и после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В этом году белорусский военный получил медаль за заслуги перед Украиной.

В интервью сайту Charter97.org Александр Молчанов рассказал, с чем связано решение уйти в отставку, а также подвел итоги уходящего 2024-го года:

— Я восемь лет с копейками прослужил безвылазно в армии, пришло, так сказать, эмоциональное выгорание. Просто устал уже, когда каждый день где-то проводишь в окопах, даже если не на фронте, то это полигоны или какие-то еще места. Банально хочется дома полежать на диване, как все люди, а не где-то в постоянных разъездах, не имея возможности ни семью создать, ни чего-то такого. Просто банально восемь лет для меня оказалось уже многовато. Да и физически здоровье, конечно, уже не то.

Пока я просто сижу дома, получаю пенсию. Записался в центр занятости, но пока сильно еще не ищу работу. Планирую в январе съездить в Польшу к друзьям, а после этого вернусь и уже буду искать работу, куда-то устроюсь.

— Давайте подведем некоторые итоги года. Каким был этот год для Украины на фронте?

— Тяжелый. Дело в том, что на тактическом уровне практически по всему фронту у россиян сохранялась инициатива. Да, они не могут совершить какой-то прорыв чисто физически, для этого у них недостаточно ресурсов. Но у россиян есть ресурсы, чтобы держать фронт в напряжении и постоянно пытаться продвигаться: там лесопосадку захватили, там село, там два села.

С военной точки зрения — это полная дичь, что они делают. Ни один грамотный военачальник не стал бы так действовать. С другой стороны, используя свой человеческий ресурс, они могут позволить себе, неся такие потери, захватывать так мало территорий. Людей им не жалко.

А Украина также несет потери. И если банально взять разницу в численности населения в Украине и России, то для России потерять, скажем, миллион — это ничего не изменит, у них там еще 140 миллионов. А для Украины потерять миллион мужчин — это ужасная демографическая катастрофа, последствия которой будут серьезно ощущаться десятилетиями.

Поэтому россияне, как я понял, изменили свою стратегию на выматывание и выбивание. Да, они готовы к невыгодному размену по количеству раненых и погибших, ведя такие абсурдные наступательные действия. Но даже в этом есть какая-то рациональность, если брать какую-то звериную логику и очень холодный расчет.

— Многие ждут от 2025-го года, что он принесет мир. Разделяете ли вы эти взгляды?

— 50 на 50. От каждого года ждали, что он принесет мир. В 2022-м году многие рассчитывали, что русские возьмут Киев за три дня. Пусть за пару недель или, может, месяц. И на этом ждали полной победы.

Украинцы думали, что быстро выбьют русских, надеялись, что те поймут, что тут все серьезно, и не будут готовы нести такие потери. Тогда была надежда, что русские возьмут и передумают, прекратят свое так называемое «СВО». Лично я понимал, что русским на потери совершенно плевать, но многие, даже серьезные и уважаемые люди, на это рассчитывали. Я же этого не ждал. В 2023-м году тоже все ждали, что у Украины будут большие победы. Я тоже на это надеялся, но получилось не очень.

Сейчас почему-то все ждут, что «придет Трамп и все порешает». Да, у него будут возможности мощного давления и на Россию, и на Украину. Возможно, ему удастся заставить обе стороны сесть за стол переговоров и заключить какой-то компромиссный мир, в котором, скорее всего, Украина потеряет де-факто свои территории, линия фронта будет плюс-минус заморожена.

Какие-то территории в этом случае могут быть разменяны. Допустим, украинская армия выйдет из Курской области РФ, взамен получив оккупированную Россией часть Харьковской области. Или, может быть, Энергодар, Запорожская АЭС вернется под контроль Украины, но остальные территории по факту будут оккупированы Россией.

Да, международное сообщество это не признает, но до следующей войны они будут фактически под российским контролем. А эта следующая война — просто дело времени. Может, через пару лет, может, через десять, но в любом случае она возобновится.

— Чего ожидать белорусам от будущего года? На что надеяться? Как приближать свободу?

— Сейчас все обсуждают революцию в Сирии. Но в Сирии всегда была территория, подконтрольная повстанцам. Они на этой территории проводили мероприятия. Им помогала Турция, помогали Штаты на другой территории, их обеспечивали оружием и деньгами. Но в результате все же это сделали именно те люди, которые боролись и контролировали свою территорию.

Также сейчас весь мир активно вкладывает деньги и оружие в Украину. Почему? Потому что украинцы смогли в 2022-м году отстоять Киев и даже провести контрнаступление. Если бы русские за пару недель взяли Киев и большую часть территории, мир бы сказал: «Жаль, русские неправы, но что поделать, жаль. Мы выражаем озабоченность и всегда будем с народом Украины. Но что мы здесь можем сделать?»

Так сейчас, собственно, с белорусами произошло. В Беларуси нет борьбы, про нее в мире никто сейчас не говорит. Но все могло бы поменяться, если бы в Беларуси что-то началось — восстание, мощные протесты. Я не верю в победу ненасильственными методами. Считаю, что это должна быть вооруженная борьба. Свергнуть режим Лукашенко можно только таким образом.

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