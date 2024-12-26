В Аргентине водитель машины посольства РФ отказался проходить тест на алкоголь

В Аргентине водитель машины посольства РФ отказался проходить тест на алкоголь4
- 26.12.2024, 18:19
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Он закрылся в авто и не выходил к полиции.
В Буэнос-Айресе сотрудники дорожной полиции утром 25 декабря остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Находившийся в ней мужчина отказался говорить с полицейскими и проходить тест на наличие алкоголя в крови, сообщает «Настоящее время».
По их данным, после остановки мужчина заверил сотрудников полиции, что ему нужно позвонить, после чего поднял окно и перестал отвечать им. Почти час он оставался в закрытой изнутри машине, в это время на место прибыли сотрудники городской и федеральной полиции.
Пока он сидел в машине, к нему подошел мужчина, который говорил на русском и испанском языках. «Сидишь на всю Аргентину позоришь Россию, страну нашу. Рождество у людей, а ты здесь вот собрал, сидишь. Ну выйди ты, штраф заплати, скажи: «Не прав был». Все тебя поймут», – сказал он.
Сотрудники дорожной полиции, требовавшие пройти тест на алкоголь, ссылались на статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, где говорится, что «без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». Полицейские, как сообщается, хотели также проверить документы, удостоверяющие личность водителя и документы на автомобиль, которые он отказался показать.
К месту, где стояла машина, также прибыли трое мужчин в белых рубашках, предположительно, это были сотрудники российского посольства. Они переговорили с полицейскими. В итоге было решено сопроводить автомобиль российской дипмиссии до здания посольства, где находившийся внутри мужчина должен был пройти тест на алкоголь.
Аргентинские телеканалы транслировали происходящее в прямом эфире. Возле здания российского посольства к журналистам вышел первый секретарь дипмиссии, который заявил, что, согласно Венской конвенции, дипломатов не могут останавливать и обыскивать. По его словам, они рассматривают произошедшее «как серьезное нарушение международного права».
C5N передает, что сотрудники полиции также остановили одного из руководителей Дома России в Буэнос-Айресе, который согласился показать документы и представился, но также отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. Оба мужчины были доставлены к посольству России и зашли в здание дипмиссии. Прошли ли они тест на алкоголь, не уточняется.