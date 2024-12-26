Новые власти Сирии вытесняют из провинции Тартус силы Асада 26.12.2024, 18:29

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Проходит военная операция.

В сирийской провинции Тартус сторонники свергнутого диктатора Сирии Башара Асада убили 14 сирийских полицейских. О столкновениях сообщило переходное правительство, которое возглавляют повстанцы из исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Власти Сирии позже объявили о проведении операции для вытеснения из региона «сил Асада», сообщает BBC.

Глава МВД в переходном правительстве Мохаммед Абдель Рахман пояснил, что группа правоохранителей попала в «засаду», устроенную лояльными Асаду силами. По его словам, еще по меньшей мере 10 сотрудников сирийской полиции получили ранения.

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в перестрелке погибли три вооруженных человека. В SOHR не уточнили, являются ли они представителями алавитского меньшинства.

Временное правительство Сирии пообещало принять жесткие меры против любых сил, которые попробуют «подорвать безопасность страны или поставят под угрозу жизни ее граждан».

Столкновение с лояльными Асаду силами произошло на западе Сирии близ портового города Тартус, большинство населения которого составляют алавиты, традиционно поддерживавшие династию Асадов.

В среду 25 декабря сразу в нескольких городах на западе Сирии прошли акции протеста, участниками которых были шииты и алавиты.

Поводом для протеста стало распространенное в соцсетях видео с нападением на алавитскую святыню Аль-Хусейна бин Хамдана Аль-Хашиби в Алеппо.

Новые власти Сирии утверждают, что опубликованное в соцсетях видео было снято еще в конце ноября. Однако эти заверения не помогли остановить волну возмущения среди алавитского меньшинства.

Демонстрации прошли в Хомсе, где по меньшей мере один участник акции протеста был убит в ходе столкновения протестующих с полицией. Также демонстрации прошли в Тартусе, Латакии и Кардахе — родном городе отца Башара Асада — Хафеза Асада.

После разгона массовых акций протеста в провинциях Латакия и Хомс был введен комендантский час на одну ночь — до 8 утра 26 декабря.

О требованиях протестующих достоверных сведений нет. Как сообщает агентство Reuters, участники акций протеста, вероятно, требуют гарантий безопасности после падения режима Башара Асада.

Жители регионов, где прошли акции протеста, рассказали агентству, что акции протеста были вызваны давлением и случаями применения насилия в отношении алавитов после падения режима Асада.

Алавитское меньшинство, интересы которого представлял Асад, опасается мести со стороны новых властей — за пытки и казни, учиненные режимом Асада.

Религиозные лидеры алавитов призвали новые власти Сирии к «общей амнистии» для представителей своей общины.

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