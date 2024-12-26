НАТО призывает к полному расследованию авиакатастрофы в Казахстане 2 26.12.2024, 18:45

Все больше доказательств в пользу того, что самолет сбила российская ракета.

В НАТО призвали к полному расследованию причин авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, в которой погибли 38 человек.

«Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе быстрого выздоровления и призываем к полному расследованию», — заявила представитель НАТО Фара Дахлалла в своем сообщении на платформе X.

Our thoughts and prayers are with the families and victims of #AzerbaijanAirlines flight #J28243. We wish those injured in the crash a speedy recovery and call for a full investigation. — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) December 26, 2024

Напомним, утром 25 декабря вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший авиакомпании Azerbaijan Airlines. Самолет совершал рейс из столицы Азербайджана, Баку, в российский город Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщает, что российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com