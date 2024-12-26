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НАТО призывает к полному расследованию авиакатастрофы в Казахстане

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  • 26.12.2024, 18:45
НАТО призывает к полному расследованию авиакатастрофы в Казахстане

Все больше доказательств в пользу того, что самолет сбила российская ракета.

В НАТО призвали к полному расследованию причин авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, в которой погибли 38 человек.

«Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе быстрого выздоровления и призываем к полному расследованию», — заявила представитель НАТО Фара Дахлалла в своем сообщении на платформе X.

Напомним, утром 25 декабря вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший авиакомпании Azerbaijan Airlines. Самолет совершал рейс из столицы Азербайджана, Баку, в российский город Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщает, что российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета.

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