Что белорусы дарят на Новый год
- 26.12.2024, 18:52
Большинство жителей Беларуси хотят провести новогодние праздники дома.
Такими планами поделились 60% белорусов, которые участвовали в опросе Wildberries, пишет tochka.by.
Спросили об этом и жителей России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Грузии. Там процент желающих остаться дома примерно такой же. Ниже всего он у России – 55%.
Саму новогоднюю ночь большинство также проведет дома или в гостях. Только 1–2% опрошенных будут находиться в дороге или за границей.
На работе послушают бой курантов 3–4%. И больше всего тех, кому придется трудиться в ночь на 1 января, оказалось в Беларуси – 16%. Это связывают с особенностями производственного календаря в стране.
В топ-3 категорий для подарков вошли товары для дома, аксессуары, парфюмерия и косметика.
Около 12% участников опроса из Беларуси дарят сертификаты. А 18% – книги.