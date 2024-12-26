Движение по Босфору приостановили
- 26.12.2024, 19:06
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Из-за поломки шедшего в РФ танкера.
Движение судов по проливу Босфор в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, пишет Hürriyet со ссылкой на турецкий Минтранс.
Судно сломалось у мыса Еникей, оно шло из Яловы в Россию.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, нефтяной танкер Cordelia Moon ходит под флагом Панамы. Он направлялся в Новороссийск.
Главное управление береговой охраны начало буксировку Cordelia Moon.
В ноябре движение через Босфор было заблокировано из-за сломавшегося танкера NAZAN, шедшего из России. Поломка произошла в районе Кандилли в Стамбуле. У судна был неисправен руль.
В январе пролив перекрыл танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, у него из-за непогоды самоопустился якорь.