Движение по Босфору приостановили 26.12.2024, 19:06

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Из-за поломки шедшего в РФ танкера.

Движение судов по проливу Босфор в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, пишет Hürriyet со ссылкой на турецкий Минтранс.

Судно сломалось у мыса Еникей, оно шло из Яловы в Россию.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, нефтяной танкер Cordelia Moon ходит под флагом Панамы. Он направлялся в Новороссийск.

Главное управление береговой охраны начало буксировку Cordelia Moon.

В ноябре движение через Босфор было заблокировано из-за сломавшегося танкера NAZAN, шедшего из России. Поломка произошла в районе Кандилли в Стамбуле. У судна был неисправен руль.

В январе пролив перекрыл танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, у него из-за непогоды самоопустился якорь.

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