В Сирии сожгли 1 млн таблеток «наркотика джихада» 2 26.12.2024, 19:12

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Массовое производство и употребление каптагона процветало при свергнутом диктаторе Асаде.

Сирийские повстанцы 25 декабря сожгли крупную партию наркотиков, включая один миллион таблеток каптагона. Об этом сообщает AFP. Источники в службах безопасности заявили AFP, что массовое производство каптагона процветало при свергнутом диктаторе Сирии Башаре Асаде.

Каптагон — синтетический наркотик, похожий на амфетамины (по данным научного журнала Nature). Он обладает сильным стимулирующим эффектом, при этом вызывая сильную зависимость. В результате его употребления со временем возникают проблемы со здоровьем, такие как нарушения сна, психозы и болезни сердца. «Наркотиком джихада» его называют из-за использования боевиками — по некоторым сообщениям, каптагон употребляли напавшие на Израиль 7 октября.

«Мы нашли большую партию каптагона, около одного миллиона таблеток», — сказал один из сотрудников службы безопасности, пожелавший остаться анонимным и представившийся именем Осама.

Журналист AFP стал свидетелем того, как работники службы безопасности облили топливом и подожгли большое количество марихуаны, болеутоляющего средства трамадол и около 50 мешков с таблетками каптагона. Склад с наркотиками находился на территории охраняемого объекта в районе Кафр Суса в Дамаске, который ранее находился под контролем сил Асада.

Каптагон в последние годы стал одним из самых распространенных наркотиков на черном рынке Сирии.

«Cклад с наркотиками был найден при осмотре охраняемого объекта», — сообщил журналистам другой сотрудник службы безопасности, представившийся как Хамза.

Новые власти Сирии уничтожили запасы алкоголя, марихуаны, каптагона и гашиша, чтобы «защитить сирийское общество» и «перекрыть маршруты контрабанды, используемые бизнесами семьи Асада», добавил он.

Вопрос регулирования алкоголя в Сирии остается открытым, поскольку новые власти страны еще не определились с политикой в этой сфере.

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